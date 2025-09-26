В Миассе Челябинской области пройдет форум «Креативная среда»

Форум «Креативная среда» состоится в Миассе Челябинской области 1 октября по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
Уточним, в Челябинской области стартует программа Дней креативных индустрий. Это муниципальные форумы, нацеленные на развитие креативного сектора региональной экономики. Программа запустится уже на следующей неделе в Миассе. До конца года Дни креативных индустрий пройдут в Сатке и Магнитогорске.
Форум в Миассе объединит консультации по мерам поддержки креативного бизнеса, презентации проектов и нетворкинг. Программа включает мастер-классы, посещение локальных креативных производств и пространств, кинопоказы, а также возможность обменяться опытом и найти бизнес-партнеров.
К участию в форуме приглашают представителей креативных индустрий всех направлений: дизайнеров, ИТ-специалистов, архитекторов, кинопроизводителей, ремесленников и других. Подробная программа мероприятий форума «Креативная среда» в Миассе и форма регистрации уже доступны на сайте «Креативные индустрии Челябинской области».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.