В Миассе Челябинской области пройдет форум «Креативная среда»

Уточним, в Челябинской области стартует программа Дней креативных индустрий. Это муниципальные форумы, нацеленные на развитие креативного сектора региональной экономики. Программа запустится уже на следующей неделе в Миассе. До конца года Дни креативных индустрий пройдут в Сатке и Магнитогорске.