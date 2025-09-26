Фестиваль книги «Читающий мир» стартовал в Рязанской области

Межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий мир» начался 25 сентября в Рязанской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Фестиваль проводят в шестой раз. Мероприятия запланированы в библиотеках Рязани и муниципальных образований. Главной площадкой стала библиотека имени Горького. Гости могут посетить презентации новых изданий, встретиться с писателями, а также принять участие в конкурсах, мастер-классах, лекциях, семинарах, круглых столах, выставках и концертах.
Кроме того, на фестивале объявят победителей межрегионального конкурса «Книга года» и назовут имена призеров и лауреатов Всероссийского литературного конкурса имени Б. А. Можаева «Хозяин земли». Помимо прочего, на книжной выставке-ярмарке центральные и региональные издательства представят новинки художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы. Фестиваль продлится до 27 сентября.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.