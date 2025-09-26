Трех мировых судей избрали в Ростовской области

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области избрали трех мировых судей. Кандидатуры утвердили путем голосования сегодня, 26 сентября. Об этом сообщает «Городской репортер».
Михаил Нестеров будет работать на судебном участке № 4 в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону. Лаура Манукян назначена на участок № 7 в Азовском судебном районе, Анна Забуруннова — на участок № 4 в Усть-Донецком районе.
Все трое судей уже занимали указанные посты с 2022 года, но ранее их полномочия действовали три года. Теперь депутаты проголосовали за их избрание без ограничения срока полномочий.
По информации «Городского репортера», Анна Забуруннова ранее работала в судебной системе Ростова и Ростовского областного суда на различных должностях.
