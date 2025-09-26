Путин призвал использовать опыт ЕДГ, учитывающий особенности регионов

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Опыт прошедшего Единого дня голосования (ЕДГ), учитывающий особенности регионов, целесообразно использовать и впредь, заявил президент России Владимир Путин.
«В субъектах Федерации применялись разные подходы, позволяющие сделать участие в выборах максимально удобным для граждан. Имею в виду и дистанционные форматы, и организацию многодневного голосования. Полагаю, что такой опыт, учитывающий особенности регионов, целесообразно использовать и впредь», — сказал глава государства на встрече с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
Выборы проходили в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ — Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областях и в Еврейской автономной области — проходили прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстояло выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных Путиным кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбрали в 11 субъектах РФ, в 25 городах — депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходили в 81 регионе России.