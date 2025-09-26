Молодежи Дона рассказали о развитии агропромышленности

Пленарная дискуссия о развитии агропромышленного комплекса состоялась на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Ростов», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Событие отвечало целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Дискуссия собрала более 200 участников. Молодежь, федеральные лидеры и эксперты обсудили вопросы развития агропромышленного комплекса, поддержки сельских территорий и перспектив регионов. На мероприятии подчеркнули, что Ростовская область стала центром притяжения для молодежи, которая готова работать на улучшение сельской местности.
Напомним, в Ростове-на-Дону с 2024 года начал работу центр аграрного лидерства «Молодежная станица “Дон”». Тогда обучение в нем прошли более 500 молодых людей из 50 регионов страны. В этом году центр планирует провести десять образовательных программ по пяти направлениям, рассчитанных на различные категории молодежи.
«В наш круглогодичный образовательный центр приезжает молодежь со всей страны. Многих из них приятно видеть и на этом форуме, также призванном поддержать и насытить знаниями тех, кто будет развивать аграрный сектор», — сказал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.
XVI Всероссийский молодежный образовательный форум «Ростов» проходил на Дону с 8 по 12 сентября. В нем приняли участие свыше 420 человек из 72 регионов страны. Главной темой форума в этом году стало развитие села и аграрного сектора.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.