Молодежи Дона рассказали о развитии агропромышленности

Напомним, в Ростове-на-Дону с 2024 года начал работу центр аграрного лидерства «Молодежная станица “Дон”». Тогда обучение в нем прошли более 500 молодых людей из 50 регионов страны. В этом году центр планирует провести десять образовательных программ по пяти направлениям, рассчитанных на различные категории молодежи.