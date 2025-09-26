Масочный режим планируют ввести в нижегородских больницах со следующей недели. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Согласно информации, со следующей недели планируют ввести ограничение на посещение пациентов стационара.
-Решили не тянуть с ограничительными мерами и не доводить до массовой заболеваемости, — отметил Алексей Никонов.
Напомним, в Нижегородской области растет заболеваемость ОРВИ среди детей. На данный момент в регионе уже закрыты на карантин пять школ и три детских сада.