Масочный режим планируют ввести в нижегородских больницах

Также ограничат посещение пациентов стационара.

Источник: Комсомольская правда

Масочный режим планируют ввести в нижегородских больницах со следующей недели. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Согласно информации, со следующей недели планируют ввести ограничение на посещение пациентов стационара.

-Решили не тянуть с ограничительными мерами и не доводить до массовой заболеваемости, — отметил Алексей Никонов.

Напомним, в Нижегородской области растет заболеваемость ОРВИ среди детей. На данный момент в регионе уже закрыты на карантин пять школ и три детских сада.