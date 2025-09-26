Ричмонд
Отопление включили в 90% многоквартирных домов Нижнего Новгорода

К вечеру 26 сентября в городе запустили все котельные.

Источник: Живем в Нижнем

26 сентября отопление включили в 90% многоквартирных домов Нижнего Новгорода. Данные опубликовал мэр Юрий Шалабаев в своих соцсетях.

«Близится к завершению отладка всех систем и подача отопления во все 100% объектов», — отчитался градоначальник.

По состоянию на 17:15 все городские котельные запустили в работу. Тепло подается в 98% детсадов и школ и почти 90% медучреждений. Отопление также включили в 7 135 МКД — 90% от всех многоэтажек столицы Приволжья.

Напомним, 24 сентября тепло дали только в половине домов города.