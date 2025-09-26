Путин поручил активнее привлекать в управленческие команды ветеранов СВО

«Здесь важны не только профессиональные, но и личные качества, готовность трудиться прежде всего на благо России, служить ее интересам. Рассчитываю, что именно из этого вы будете исходить в своей кадровой политике и активно привлекать в управленческие команды ветеранов специальной военной операции. Я все время об этом говорю. В первую очередь, выпускников, действующей на федеральном уровне программы “Время героев” и ее региональных аналогов», — сказал Путин на встрече с избранными главами регионов.