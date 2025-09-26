Красота в деталях: как промдизайн помогает развивать отрасль БАС в России

В наши дни дроны используют в разных сферах: например, чтобы следить за качеством урожая на полях и даже контролировать соблюдение ПДД на дорогах. Подходящие для этого устройства создают отечественные компании, которые улучшают старые модели и разрабатывают новые при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Особое внимание при этом уделяют удобству управления, автономности, безопасности. Все эти параметры зависят от используемых технологий и качества материалов. Важен также и продуманный промышленный дизайн.
Подробнее о том, почему дизайнеры стали незаменимыми специалистами в отечественной сфере БАС, — в нашем материале.
Детальная разработка проектов.
Комплексная проработка внешнего вида помогает улучшить конструкцию и характеристики БАС. Например, увеличить дальность полета или эргономику.
Разработка вида беспилотника начинается с концепции. Она должна соответствовать стандартам качества и тенденциям мирового рынка. На первом этапе конструкторы определяют формы, размеры и пропорции летательного аппарата. От этих параметров зависит, насколько удобно будет использовать и обслуживать устройство.
Особое внимание уделяют единообразию комплектующих. Это обеспечивает взаимозаменяемость деталей от разных дронов и упрощает их ремонт. Кроме того, унифицированные запчасти можно использовать повторно при сборке новых аппаратов из остатков списанных моделей.
С учетом аэродинамических характеристик дизайнеры прорабатывают варианты усиления конструкции дрона. От выбора конкретного материала зависит вес, прочность, устойчивость к непогоде. В этом вопросе предпочтение отдают экологически чистому сырью, что снижает затраты на переработку дронов и нагрузку на окружающую среду.
Комплексный эффект.
Развитие промышленного дизайна поможет отечественным дронам успешно конкурировать и на международном рынке, считает руководитель направления промдизайна и технической эстетики Центра компетенций по БАС Университета 2035 Екатерина Чечиль.
«Современный потребитель привык к высокотехнологичным стандартам дизайна автомобилей, гаджетов и робототехники, и отрасль дроностроения должна этому соответствовать, гармонично интегрируясь в окружающую среду и повышая привлекательность продукта как для массового покупателя, так и для жителей регионов, которые будут регулярно наблюдать аппараты в полете», — поделилась с нашим порталом Екатерина Чечиль.
По мнению эксперта, промышленный дизайн не только формирует визуальный облик дрона, но и помогает повысить доверие людей к новым технологиям.
«Если конструкция аппарата не вызывает доверия, выглядит угрожающе или ненадежно, то страх населения неизбежно приведет к жалобам и запретам на полеты. Чтобы избежать таких последствий, важно, чтобы летающий помощник воспринимался обществом как высокотехнологичный, безопасный и заслуживающий доверия летательный аппарат и, разумеется, таковым был», — добавила Екатерина Чечиль.
Разнообразие направлений для учебы.
Чтобы добиться хороших результатов при создании новых моделей дронов, важно привлекать и повышать квалификацию промышленных дизайнеров на всех этапах производства БАС. Для подготовки таких востребованных специалистов разработаны различные программы, акселераторы и хакатоны. Например, за три года 2,5 тыс. человек поучаствовали в просветительских мероприятиях Университета 2035 по знакомству с работой дронов. Еще 200 человек прошли бесплатные курсы дополнительного профессионального образования.
Одним из крупнейших мероприятий стал проектно-образовательный интенсив «Архипелаг». В числе его организаторов выступил Университет 2035. Впервые интенсив прошел в 2022 году и собрал представителей 128 вузов, экспертов и компании из сферы новых технологий. Участники «Архипелага» в 2023 году разработали дрона-художника, который нарисовал мурал площадью 300 кв. м и установил мировой рекорд. А в 2025 году команды предложили вузам, органам власти и компаниям единую модель суверенной акселерации. Ее суть в системной работе по приоритетным технологиям и отраслям. Такой подход используют для создания специальных университетских программ по поддержке студенческих инициатив.
В процессе подготовки новых учебных программ эксперты Университета 2035 и Университета креативных индустрий Universal University разработали и запустили целый курс по программированию дронов-художников. Его слушателями стали более 1 тыс. человек. В их числе студент факультета программной инженерии компьютерной техники ИТМО Артем Смирнов.
«Считаю, что с точки зрения полученных знаний курс был очень полезным. Понравилось, что в него заложено много примеров и практики. Не было лишней информации, а та, что есть, описана очень интересно. В дальнейшем мне хотелось бы научиться программировать больше дронов, относящихся к разным направлениям, не только художников», — поделился с нашим порталом Артем.
Новый формат подготовки кадров.
В 2025 году Университет 2035 продолжил развивать компетенции в сфере промдизайна и привлек индустриального партнера — «Лабораторию будущего». Это российский разработчик беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов для энергетики, промышленности и спасения людей. Компания помогла Университету 2035 провести два образовательных интенсива нового формата — дронотоны.
Участниками первого дронотона «Промышленный дизайн-код Лаборатории будущего» стали инженеры и дизайнеры из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Томска, Казани, Нижнего Новгорода, Уфы. Вместе они разработали варианты внешнего вида, стилистику и стандарты оформления серийной линейки дронов по разным направлениям: например, для перевозки и доставки грузов, обучения школьников и студентов, использования в энергетике, спасательных операциях.
Команды второго дронотона «БАС-конструктор Лаборатории будущего» создали 3D-модели поверхностей беспилотников. При этом удалось добиться полного импортозамещения комплектующих деталей. Всего по итогам двух образовательных интенсивов обучение по направлению «Промышленный дизайн и техническая эстетика БАС» прошли 80 человек.
«Это важная кооперация и взаимодействие между учебными подразделениями, а также коллективами, которые занимаются дизайном и промышленностью. И результат также важен для обеих сторон: мы получаем новый дизайн БАС, а ребята — ценный опыт исследований, разработки, взаимодействия с заказчиком и друг с другом», — отметил в беседе с нашим порталом заместитель директора компании «Лаборатория будущего» Илья Шевелев.
По словам Ильи Шевелева, результаты дронотонов используют в дальнейших проектах компании. Самых активных участников интенсивов уже пригласили на работу в «Лабораторию будущего». Молодые дизайнеры участвуют в разработке внешнего вида дронов, новых кейсов для перевозки грузов.
Меры поддержки отрасли и специалистов.
Профессионалы сферы БАС могут воспользоваться помощью от государства. Например, для разработчиков БВС предусмотрены гранты до 100 млн рублей на оформление конструкторской документации. До 250 млн рублей можно получить на сертификацию нового беспилотного аппарата. Также продавцы дронов вправе компенсировать часть недополученной прибыли от скидок, резиденты научно-производственных центров — затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Подобная помощь от государства направлена на стимулирование рынка БАС в России, формирование собственной системы сертификации. Такой подход в комплексе с вниманием со стороны индустриальных партнеров, университетов помогает разрабатывать передовые модели дронов с уникальным дизайном.
Комфортные перевозки грузов и пассажиров.
Эксперты московского бюро «Масштаб» разработали внешний вид нескольких грузовых и пассажирских дронов для компании «Транспорт будущего». Один из проектов — дизайн малого дрона-доставщика Hi-Fly, который быстро и безопасно доставляет грузы. Особенность конструкции этого аппарата в складных крыльях. Они помогают БВС подниматься вертикально в режиме квадрокоптера, а после набора нужной высоты — двигаться горизонтально в режиме самолета.
Кроме того, в «Масштабе» создали интерьер для одного из флагманских продуктов Hi-Fly — беспилотного такси. Всего за четыре недели команда проекта разработала эскиз, подобрала материалы и представила образец. Главными особенностями дизайна стали простота и легкость.
Обучение на высоте.
Специалисты студии Usaev Design разработали дизайн первого серийного российского квадрокоптера для учебы. «Геоскан Пионер Мини 2» оснащен ИИ, обладает функциями автономного полета и распознавания объекта. С помощью подобного БВС можно изучать современные технологии в школах и вузах. Например, научиться пилотированию и основам аэросъемки, работе с искусственным интеллектом.
«Мы стремились воплотить не просто техническое изделие, а дружелюбного спутника, который станет отражением индивидуальности пользователя и обеспечит легкость первых шагов в мире обучения программированию и пилотированию квадрокоптеров», — рассказал генеральный директор студии Родион Усаев.
Как отмечают в Usaev Design, округлые формы делают дрон безопасным для детей. Школьники и студенты могут адаптировать устройство под себя за счет съемных крышек на корпусе. Система креплений позволяет подключать различные модули, какую-либо полезную нагрузку. Например, светодиоды, сенсорные системы.
«Надеемся, что еще многим продуктам в индустрии сможем придать выдающийся облик и эргономичную форму. В данный момент начинаем работу над очередным проектом для “Геоскана”», — поделился планами с нашим порталом Родион Усаев.
Контроль урожая в автономном режиме.
Индивидуальный внешний вид появился и у беспилотного воздушного судна «Агроскаут». Этот дрон — представитель нового поколения устройств для сельскохозяйственных работ. Над его созданием работали инженеры Московского авиационного института (МАИ) и эксперты Сибирского центра дизайна Томского государственного университета. Они придумали строгий, аккуратный и стильный образ для дрона.
Как отметил заведующий лабораторией перспективных исследований Future Lab Игорь Дыдыкин, центральным дизайнерским элементом БВС стал узнаваемый фирменный знак МАИ.
Проект высоко оценили на международных конкурсах. Он получил награды European Product Design Award в номинации «Потребительская электроника / профессиональная робототехника и дроны», Architecture & Design Community в категории Transportation, MUSE Creative Awards 2024 в номинации Product — Industrial Design.
Планируется, что «Агроскаут» смогут использовать для съемки сельскохозяйственных полей. Аппарат поможет оценить состояние угодий по фотоснимкам. Собранную дроном информацию будет обрабатывать искусственный интеллект. После анализа аграрии получат актуальные данные о состоянии посевов, а также рекомендации по урожаю, борьбе с сорняками и вредителями.
Сельское хозяйство, транспорт, доставка грузов станут основными направлениями для БАС на ближайшие годы. Рынок дронов будет развиваться при поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы». Также свой вклад внесут креативные работники промышленной отрасли. Для помощи им по поручению Президента РФ разработают предложения по поддержке проектов в сфере промдизайна, организации творческих лабораторий и дизайн-центров на базе промышленных предприятий.