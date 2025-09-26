Красота в деталях: как промдизайн помогает развивать отрасль БАС в России

Одним из крупнейших мероприятий стал проектно-образовательный интенсив «Архипелаг». В числе его организаторов выступил Университет 2035. Впервые интенсив прошел в 2022 году и собрал представителей 128 вузов, экспертов и компании из сферы новых технологий. Участники «Архипелага» в 2023 году разработали дрона-художника, который нарисовал мурал площадью 300 кв. м и установил мировой рекорд. А в 2025 году команды предложили вузам, органам власти и компаниям единую модель суверенной акселерации. Ее суть в системной работе по приоритетным технологиям и отраслям. Такой подход используют для создания специальных университетских программ по поддержке студенческих инициатив.