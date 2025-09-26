Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин отметил выпускников программы «Время героев» Костюк и Первышова

Путин отметил участников программы Время героев, победивших на выборах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил выпускников программы «Время героев» Марию Костюк и Евгения Первышова, победивших на выборах глав регионов.

«Двое выходцев из этой программы (“Время героев” — ред.), Мария Федоровна Костюк и Евгений Алексеевич Первышов, по итогам прошедших выборов стали руководителями регионов», — сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.

Путин, обращаясь к главам регионов, также отметил, что в управленческие команды стоит привлекать ветеранов специальной военной операции, в первую очередь, выпускников программа «Время героев» и ее региональных аналогов.