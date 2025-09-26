Путин отметил выпускников программы «Время героев» Костюк и Первышова

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил выпускников программы «Время героев» Марию Костюк и Евгения Первышова, победивших на выборах глав регионов.
«Двое выходцев из этой программы (“Время героев” — ред.), Мария Федоровна Костюк и Евгений Алексеевич Первышов, по итогам прошедших выборов стали руководителями регионов», — сказал глава государства в ходе встречи с избранными главами регионов в режиме видеоконференции.
Путин, обращаясь к главам регионов, также отметил, что в управленческие команды стоит привлекать ветеранов специальной военной операции, в первую очередь, выпускников программа «Время героев» и ее региональных аналогов.