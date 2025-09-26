В Тюмени пройдет Всероссийский форум креативных предпринимателей

Всероссийский форум креативных предпринимателей «КПД» пройдет 3 и 4 октября в Тюмени. Создание возможностей для развития бизнеса, в том числе творческой направленности, отвечает целям и задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в областном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.
На форуме обсудят основы маркетинга, стратегии продвижения, в том числе в ситуациях с ограниченным бюджетом, процесс выбора дизайна продукта и искусственный интеллект. Также на мероприятии расскажут, чем полезны коллаборации и как можно объединить технологии и идеи при создании эксклюзивного товара. Более подробная информация о форуме размещена по ссылке. Там же можно пройти регистрацию.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.