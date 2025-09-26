В Тюмени пройдет Всероссийский форум креативных предпринимателей

На форуме обсудят основы маркетинга, стратегии продвижения, в том числе в ситуациях с ограниченным бюджетом, процесс выбора дизайна продукта и искусственный интеллект. Также на мероприятии расскажут, чем полезны коллаборации и как можно объединить технологии и идеи при создании эксклюзивного товара. Более подробная информация о форуме размещена по ссылке. Там же можно пройти регистрацию.