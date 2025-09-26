В Кизляре начала работать новая школа на 800 мест

Новая школа на 800 мест начала работу в дагестанском городе Кизляре, сообщили в администрации главы республики. Учреждение построено в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети».
В трехэтажном здании школы оборудованы современные учебные кабинеты, два спортивных зала, актовый зал на 600 мест, библиотека и медицинский кабинет. Для обеспечения безопасности установлены металлоискатели, турникеты с электронными пропусками и система видеонаблюдения. После церемонии открытия для учеников провели урок мужества с участием ветерана специальной военной операции Сергея Иноземцева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.