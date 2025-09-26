В Минске задержана группа приверженцев нацистской и фашистской идеологии

В ГУВД Мингорисполкома добавили, что борьба с проявлениями фашизма и нацизма является приоритетной задачей, требующей постоянного внимания и скоординированных усилий. Будет продолжена дальнейшая реализация комплекса мер, направленных на повышение осведомленности молодежи об опасности экстремистской идеологии и формирование неприятия к любым формам дискриминации и нетерпимости.