В Минске задержана группа приверженцев нацистской и фашистской идеологии

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержана группировка нацистов, сообщили БЕЛТА в МВД.
В рамках профилактических мероприятий в молодежной и субкультурной среде сотрудники столичной милиции задержали группу приверженцев нацистской и фашистской идеологии. Установлены их личности, связи и каналы распространения деструктивной информации. Изъяты материалы, содержащие нацистскую символику, экстремистскую литературу и предметы, используемые для пропаганды идеологии насилия и ненависти.
Операция стала результатом планомерной работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению деятельности экстремистских группировок, отметили в МВД.
Сотрудниками милиции проводится проверка для установления всех фактов деструктивных проявлений, выявления возможных сообщников и пособников задержанных.
В ГУВД Мингорисполкома добавили, что борьба с проявлениями фашизма и нацизма является приоритетной задачей, требующей постоянного внимания и скоординированных усилий. Будет продолжена дальнейшая реализация комплекса мер, направленных на повышение осведомленности молодежи об опасности экстремистской идеологии и формирование неприятия к любым формам дискриминации и нетерпимости.
Особое внимание уделяется работе с учебными заведениями и молодежными организациями. -0-