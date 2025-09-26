Вячеслава Кущева удостоили звания Почетного гражданина Ростовской области

Вячеслав Кущев был удостоен звания «Почетный гражданин Ростовской области». Решение утвердили на заседании в донском парламенте.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил вклад Вячеслава Кущева в развитие Ростовского музыкального театра, который сейчас является одним из лучших региональных театров России.
— По количеству полученных премий, завоеванных наград наш театр находится в первой тройке общероссийского рейтинга региональных театров. Отмечу недавний творческий триумф театра, балет «Тихий Дон. Мелихов». Это замечательная постановка, которая, на мой взгляд, достойна того, чтобы быть показанной на лучших сценических площадках мира, — отметил Александр Ищенко.
Спикер донского парламента добавил, что Вячеслав Кущев по праву вошел в современную историю донского края. Присвоение высокого звания стало ярким подтверждением его заслуг.
Вячеслав Кущев, в свою очередь, поблагодарил руководство области и депутатов за оказанную честь и высокую оценку его работы.
Подпишись на нас в Telegram.