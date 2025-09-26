Вячеслава Кущева удостоили звания Почетного гражданина Ростовской области

— По количеству полученных премий, завоеванных наград наш театр находится в первой тройке общероссийского рейтинга региональных театров. Отмечу недавний творческий триумф театра, балет «Тихий Дон. Мелихов». Это замечательная постановка, которая, на мой взгляд, достойна того, чтобы быть показанной на лучших сценических площадках мира, — отметил Александр Ищенко.