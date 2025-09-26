В Крыму создадут детские культурно-просветительские центры

Детские культурно-просветительские центры начнут работать в Крыму по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры республики.
Министерство культуры РФ подвело итоги предварительного отбора регионов для предоставления субсидий в 2026 году на модернизацию учреждений культуры. От Крыма в число получателей вошли библиотека-филиал № 1 для детей Ялтинской централизованной библиотечной системы (ЦБС), Железнодорожненская библиотека № 13 Бахчисарайской районной ЦБС и Окуневская библиотека-филиал № 15 Черноморской районной ЦБС. Кроме того, модернизируют два дома культуры — в Симферопольском и Раздольненском районах, а также Крымский этнографический музей.
Детские культурно-просветительские центры — это современные пространства для творческого, интеллектуального развития детей и подростков. В следующем году такие площадки планируется создать на базе 147 библиотек, 93 культурно-досуговых учреждений и 60 музеев страны.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.