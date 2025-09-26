В Крыму создадут детские культурно-просветительские центры

Министерство культуры РФ подвело итоги предварительного отбора регионов для предоставления субсидий в 2026 году на модернизацию учреждений культуры. От Крыма в число получателей вошли библиотека-филиал № 1 для детей Ялтинской централизованной библиотечной системы (ЦБС), Железнодорожненская библиотека № 13 Бахчисарайской районной ЦБС и Окуневская библиотека-филиал № 15 Черноморской районной ЦБС. Кроме того, модернизируют два дома культуры — в Симферопольском и Раздольненском районах, а также Крымский этнографический музей.