«Крутой эксперимент, который всем понравился». Участник «БлогБай» о погружении блогеров в военную тематику

Он также добавил, что пробовать себя в разных нестандартных для обычных людей сферах — обязанность блогера. «Я был на первом форуме, но он был более спокойный. Этот форум интересный, ведь не знаешь, что будет завтра. И мы вовлекаемся в эту сферу, понимаем, как это работает. Понятно, что мы все с почтением относились к военному делу, но сейчас еще больше, потому что поняли, насколько это тяжело. И это первый эксперимент такой, когда блогеров пустили на полигон. Крутой эксперимент, который всем очень понравился», — сказал Евгений Онегин.