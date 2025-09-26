«Крутой эксперимент, который всем понравился». Участник «БлогБай» о погружении блогеров в военную тематику

26 сентября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. В этом году участников II Форума блогеров Беларуси «БлогБай. Сила в правде!» на три дня погрузили в особенности военного дела. Участник форума блогер-миллионник Евгений Онегин в беседе с корреспондентом БЕЛТА отметил, что это крутой эксперимент, который понравился всем.
Участник «БлогБай»: обязательно поделюсь эмоциями с форума со своими зрителями «Снимает барьер». Впечатлениями от программы форума «БлогБай» поделилась участница.
Во второй день форума блогерам в учебном центре Военной академии предоставили уникальную возможность пострелять из практически каждого вида стрелкового оружия, используемого в современной белорусской армии. Евгений Онегин отметил, что для него это как исполнение детской мечты. «Попробовал с РПГ пострелять, это вообще золотая мечта каждого юного парня. Ну, и это круто. Теперь я понимаю, как это выглядит», — отметил блогер.
Он также добавил, что пробовать себя в разных нестандартных для обычных людей сферах — обязанность блогера. «Я был на первом форуме, но он был более спокойный. Этот форум интересный, ведь не знаешь, что будет завтра. И мы вовлекаемся в эту сферу, понимаем, как это работает. Понятно, что мы все с почтением относились к военному делу, но сейчас еще больше, потому что поняли, насколько это тяжело. И это первый эксперимент такой, когда блогеров пустили на полигон. Крутой эксперимент, который всем очень понравился», — сказал Евгений Онегин.
Кроме того, блогер отметил, что полезной была и работа с медиаэкспертами. Среди прочего участникам рассказывали, как можно в их работе применять искусственный интеллект.
Кстати, ночевать участники будут в палатках на полигоне, так что смогут прочувствовать все прелести армейского быта. А вечером для них подготовили костер, который еще больше сблизит участников и подарит праздничное настроение.
Второй форум блогеров Беларуси «БлогБай. Сила в правде» проходит с 25 по 27 сентября. Он собрал около 100 участников. Форум стал ключевой площадкой для обмена опытом, обучения и нетворкинга блогеров различных направлений. В программе — пленарное заседание, интерактивный открытый микрофон, а также мастер-классы от ведущих медиаэкспертов, направленные на повышение профессионального уровня блогеров. −0-
Фото Татьяны Матусевич.