2000 укрытий подготовили в Уфе на случай налета беспилотников

Сегодня, 26 сентября, под руководством главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева состоялось совещание по вопросам защиты населения от угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Мероприятие было посвящено актуализации планов действий и координации работы городских служб.
Как отметил мэр, современные технологии позволяют дронам достигать территории Башкирии, поэтому подготовка к таким угрозам ведется заранее. Он сообщил, что уфимские специалисты изучали опыт таких городов, как Курск и Белгород.
Начальник Управления гражданской защиты Руслан Шайдуллин доложил о комплексе проводимых мероприятий. По его словам, в 10 362 подъездах многоквартирных домов уже размещены информационные щиты с правилами действий при сигнале «Внимание всем!» и угрозе атак БПЛА. Памятки также публикуются в СМИ, школьных и домовых чатах, платежных документах ЖКХ.
Для укрытия населения в городе может быть использовано более двух тысяч подвалов и подземных парковок жилых домов, торговых центров, спортивных и культурных объектов. Шайдуллин сообщил, что прорабатывается возможность оповещения через подъездные домофоны и приложения городских провайдеров, а также одновременного открытия магнитных замков подъездов для быстрого укрытия людей.
Рассматривается создание системы непрерывного наблюдения за воздушным пространством города и модернизация радиосвязи путем установки ретрансляторов в северной части Уфы.
Ратмир Мавлиев подчеркнул важность серьезного подхода к этой работе, отметив, что от нее напрямую зависят жизни людей.
