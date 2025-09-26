Ричмонд
2000 укрытий подготовили в Уфе на случай налета беспилотников

В Уфе подготовили 2000 укрытий на случай атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 26 сентября, под руководством главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева состоялось совещание по вопросам защиты населения от угрозы атак беспилотных летательных аппаратов. Мероприятие было посвящено актуализации планов действий и координации работы городских служб.

Как отметил мэр, современные технологии позволяют дронам достигать территории Башкирии, поэтому подготовка к таким угрозам ведется заранее. Он сообщил, что уфимские специалисты изучали опыт таких городов, как Курск и Белгород.

Начальник Управления гражданской защиты Руслан Шайдуллин доложил о комплексе проводимых мероприятий. По его словам, в 10 362 подъездах многоквартирных домов уже размещены информационные щиты с правилами действий при сигнале «Внимание всем!» и угрозе атак БПЛА. Памятки также публикуются в СМИ, школьных и домовых чатах, платежных документах ЖКХ.

Для укрытия населения в городе может быть использовано более двух тысяч подвалов и подземных парковок жилых домов, торговых центров, спортивных и культурных объектов. Шайдуллин сообщил, что прорабатывается возможность оповещения через подъездные домофоны и приложения городских провайдеров, а также одновременного открытия магнитных замков подъездов для быстрого укрытия людей.

Рассматривается создание системы непрерывного наблюдения за воздушным пространством города и модернизация радиосвязи путем установки ретрансляторов в северной части Уфы.

Ратмир Мавлиев подчеркнул важность серьезного подхода к этой работе, отметив, что от нее напрямую зависят жизни людей.

