В Сколково на «Дне ИИ» обсудят перспективы развития ИИ в России

На панельной сессии «Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия» эксперты поделятся практикой использования искусственного интеллекта в разных отраслях и обсудят факторы, которые определяют скорость внедрения технологий в стране. Также в рамках мероприятия пройдет обучающий интенсив, на котором модератор сессии на реальных примерах покажет, где бизнес может найти прямую выгоду от внедрения ИИ.