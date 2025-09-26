Доказано существование театра в древней Тамани

Уточняется, что фрагмент маски относится ко II веку до н. э. Находка сохранила левую часть лица сатира: большое ухо, выступающие скулы, глаз со зрачком в виде сквозного отверстия и густую бороду. По ярким краскам археологи определили, что это маска актера новой комедии. Размеры маски указывают на то, что она была настоящим театральным реквизитом — почти 30 см в длину.