Богодель: США не отказались и никогда не откажутся от своей гегемонии

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США не отказались и никогда не откажутся от своей гегемонии. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил заместитель начальника факультета по учебной и научной работе — начальник учебно-методического отдела факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
«Трамп сказал, что третью мировую войну удалось отодвинуть. И дай бог, чтобы Трамп сыграл ту роль миротворца, которой он себя наделил. Но, к сожалению, во всех регионах происходит нагнетание обстановки. Это и Ближний Восток, и то, что может в любой момент произойти в Венесуэле — там только спичку осталось поднести», — сказал Андрей Богодель.
«Молниеносный обезоруживающий удар». Богодель объяснил, для чего Европе на самом деле нужна Америка.
По мнению эксперта, все эти события неслучайны и могут быть связаны с политикой Вашингтона: «Поверьте, Соединенные Штаты по-прежнему заинтересованы в глобализме».
Андрей Богодель полагает, что в настоящее время соперником номер один для США является Китай. Именно в этом и кроется решение Польши закрыть границу с Беларусью и нарушить транспортные потоки.
«Соединенные Штаты пытаются это сделать везде. Там, где идет Шелковый путь, все опутано либо какими-то конфликтами, либо перманентным противостоянием, либо тотальным контролем со стороны тех же Соединенных Штатов. Это говорит о том, что США не отказались и никогда не откажутся от своей гегемонии», — заключил он. -0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.