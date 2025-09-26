Обвиняемый в передаче взятки депутат парламента Башкирии будет арестован до середины декабря

Впоследствии с поличным ФСБ задержала подчиненного Локотченко из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса» — он передавал первую часть суммы — 5,2 миллиона. После этого задержали и самого парламентария. На него завели уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».