Обвиняемый в передаче взятки депутат парламента Башкирии будет арестован до середины декабря

Советский районный суд Уфы продлил арест депутату парламента Алексею Локотченко до 17 декабря. Об этом со ссылкой на пресс-службу инстанции сообщило издание «РБК Уфа».
Согласно версии следствия, в период с августа по декабрь этого года Локотченко, будучи директором «Юридической компании РСК» предложил адвокату, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, способ избежать уголовной ответственности — заключить контракт с российским Министерством Обороны о пребывании в добровольческом формировании.
Депутат предложил стать посредником в передаче должностным лицам Минобороны взятки в размере 10,2 миллиона рублей за оформление военного билета, заключение контракта и последующее фиктивное пребывание в добровольческом отряде.
Впоследствии с поличным ФСБ задержала подчиненного Локотченко из отряда «Архангела Михаила» бригады «Дикая дивизия Донбасса» — он передавал первую часть суммы — 5,2 миллиона. После этого задержали и самого парламентария. На него завели уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере».
