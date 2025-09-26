В Челябинской области состоялся медиафорум «Опережающие время. Люди науки»

Всероссийский медиафорум «Опережающие время. Люди науки» состоялся в Озерске в Челябинской области по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили в аппарате губернатора и правительства региона.
В этом году медиафорум был посвящен 80-летию атомной промышленности. На мероприятие приехали журналисты из 49 регионов России и Белоруссии. 25 сентября участники отправились на экскурсию в сердце советского атомного проекта — производственное объединение «Маяк». Там они ознакомились с работой предприятия.
26 сентября гости форума провели в Челябинске. Они посетили парк «Россия — Моя история». В этот же день для них звездные журналисты провели мастер-классы. А вечером состоялась торжественная церемония награждения III Всероссийского медиафорума «Опережающие время. Люди науки».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.