Губернатор Юрий Слюсарь назначил врио главы Новочеркасска

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь назначил Николая Толмачева временно исполняющим обязанности главы Новочеркасска. Об этом сообщает городская администрация.
Николай Толмачев будет руководить городом до следующих выборов. Окончательное решение должен принять новый состав депутатов городской думы. Выборы пройдут в установленном порядке.
Новый врио главы города является выпускником юридического факультета Ростовского государственного университета. Его карьера началась в экспертно-криминалистическом управлении ГУВД Ростовской области. Позже работал в правовом департаменте ЗАО «ТНК Юг Менеджмент».
С 2010 года Николай Толмачев занимал пост заместителя министра имущественных и земельных отношений Ростовской области. С 2015 по 2020 годы возглавлял указанное министерство. После этого был первым заместителем генерального директора АО «Региональная корпорация развития». Сегодня входит в кадровый резерв управленцев региона высшего уровня.
Подпишись на нас в Telegram.