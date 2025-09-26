Губернатор Юрий Слюсарь назначил врио главы Новочеркасска

С 2010 года Николай Толмачев занимал пост заместителя министра имущественных и земельных отношений Ростовской области. С 2015 по 2020 годы возглавлял указанное министерство. После этого был первым заместителем генерального директора АО «Региональная корпорация развития». Сегодня входит в кадровый резерв управленцев региона высшего уровня.