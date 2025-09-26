В городе Хилок Забайкалья открыли высокотехнологичную модельную библиотеку

Для посетителей планируют запустить несколько проектов, среди которых, например, «Сказка на ушко» по записи аудиорассказов и кукольный театр «Солнечный зайчик». Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена программа «Солнце в ладошке» с занятиями логопеда и в арт-мастерской. Отметим также, что до 1 октября по нацпроекту в Забайкалье откроются еще четыре модельные библиотеки — в селах Улеты и Красный Чикой, а также в Могоче.