В городе Хилок Забайкалья открыли высокотехнологичную модельную библиотеку

Современная модельная библиотека «Остров детства», преобразованная в высокотехнологичный детский центр, открылась в городе Хилок Забайкальского края, сообщили в министерстве культуры региона. Это уже 14-я библиотека в крае, модернизированная по национальному проекту «Семья».
Новое пространство разделено на три модуля: читательский, информационно-досуговый и служебный. Там есть очки виртуальной реальности для экскурсий, игровые киоски, а еще в учреждение закуплено более 1,3 тысячи новых книг. Для комфортного чтения оборудованы тихие зоны с мягкими креслами и индивидуальными светильниками.
«Я думаю, что день, когда открылась эта библиотека для детей, станет исторической датой в городе. Надеюсь, что она будет интеллектуальным и культурным центром для жителей Хилокского округа», — сказала заместитель министра культуры Забайкальского края Татьяна Алекминская.
Для посетителей планируют запустить несколько проектов, среди которых, например, «Сказка на ушко» по записи аудиорассказов и кукольный театр «Солнечный зайчик». Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена программа «Солнце в ладошке» с занятиями логопеда и в арт-мастерской. Отметим также, что до 1 октября по нацпроекту в Забайкалье откроются еще четыре модельные библиотеки — в селах Улеты и Красный Чикой, а также в Могоче.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.