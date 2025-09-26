Донские учащиеся взяли 11 медалей в финале чемпионата «Профессионалы»

Учащиеся из Ростовской области показали блестящие результаты на всероссийском финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», завоевав 11 медалей в различных номинациях. Состязания проводились в Калуге по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Чемпионат проходил по 22 компетенциям промышленного блока, включая спасательные работы, сварочные технологии, предпринимательство и IT-направления. В финале участвовали 230 конкурсантов со всей России. Ростовскую область представляли учащиеся из Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления, Волгодонского техникума металлообработки и машиностроения, Донского банковского колледжа, Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики, Ростовского колледжа технологий машиностроения, Ростовского-на-Дону автотранспортного колледжа.
«В индивидуальном зачете наши ребята взяли два золота и две бронзы, в командном — два золота и три серебра. Также две золотые медали удалось выиграть в индустриальном и международном зачетах», — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.