«Закончила школу со средним баллом 9,0». Три истории пациентов после кохлеарной имплантации

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пациенты после кохлеарной имплантации могут жить обычной полноценной жизнью, и это подтверждают белорусы, которые добились успехов. Свои истории они рассказала журналистам накануне профессионального праздника оториноларингологов, который будет отмечаться 29 сентября, сообщает БЕЛТА.
Кристина Чепцова окончила БГПУ имени Максима Танка и сейчас преподает биологию и географию в специальной школе № 14 города Минска для детей с нарушением слуха. Ей хотелось помогать таким же детям, как она сама. Поэтому и выбрала такую профессию.
Кохлеарную имплантацию Кристине провели в 2004 году, когда ей было всего два года. Потеряла слух малышка внезапно. Мама привела в РНПЦ. Здесь провели обследование, прооперировали и стали наблюдать за развитием. После операции начался длительный путь восстановления. «Без помощи мамы ничего бы не получилось, — рассказала Кристина Чепцова. — Она каждый день заставляла меня заниматься, сама со мной работала, водила к сурдопедагогам, логопедам. В школе были усиленные занятия по русскому языку и литературе. Без этого результата не было бы».
Педагог считает, что своим примером вдохновляет учеников. «Дети видят меня и вдохновляются, стараются больше. В прошлом году, когда я стала классным руководителем, дети начали намного больше интересоваться миром», — заметила она. Тем, кто оказался в похожей ситуации, Кристина Чепцова советует работать над собой, развиваться, ходить на кружки, секции, много читать.
Веронике Стречко — 18 лет, она первокурсница факультета эстетического образования БГПУ имени Максима Танка. Потеряла слух в год в следствие болезни. В два года девочке провели первую кохлеарную имплантацию. Мама водила ее к логопедам, занималась с ней дома, девочка ходила на танцы и рисование. В 7,5 лет пошла в школу. В 12 лет Веронике сделали операцию на левое ухо. «Я закончила школу со средним баллом 9,0. Историю Беларуси сдала на 95 баллов, русский язык — 96, рисунок — 70. Поступила на бюджет», — рассказала Вероника Стречко.
Анастасия Королева из Костюковичей рассказала о своем сыне Илье, которому сейчас 10 месяцев. Слух у ребенка отсутствовал с рождения. В два месяца ребенок попал в РНПЦ, где ему подключили слуховой аппарат. Теперь дождались операции. «Рада, что есть такие специалисты, — сказала Анастасия. — Реакция хорошая, сын уже слышит. Некоторых звуков поначалу пугался, а сейчас все хорошо. Даже засыпает под колыбельную. Надеюсь, что все будет хорошо, и мы научимся понимать».-0-