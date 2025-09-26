«Закончила школу со средним баллом 9,0». Три истории пациентов после кохлеарной имплантации

Кохлеарную имплантацию Кристине провели в 2004 году, когда ей было всего два года. Потеряла слух малышка внезапно. Мама привела в РНПЦ. Здесь провели обследование, прооперировали и стали наблюдать за развитием. После операции начался длительный путь восстановления. «Без помощи мамы ничего бы не получилось, — рассказала Кристина Чепцова. — Она каждый день заставляла меня заниматься, сама со мной работала, водила к сурдопедагогам, логопедам. В школе были усиленные занятия по русскому языку и литературе. Без этого результата не было бы».