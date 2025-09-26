Эксперт Рябуха призвал избегать БАДы, которым приписывается лечебный эффект

Потребители не могут быть уверены в эффективности биологически активных добавок, поскольку их производители не обязаны доказывать лечебное действие. Об этом заявила эксперт Мария Рябуха в интервью «Газете.Ru».
Она пояснила, что БАДы регистрируются как добавки к пище и проходят только проверку на безопасность компонентов, в отличие от лекарств, которые должны подтверждать эффективность клиническими испытаниями. Это позволяет производителям ограничиваться маркетинговыми обещаниями без предоставления доказательств.
Рябуха предупредила, что некоторые добавки могут содержать сильнодействующие вещества, которые не были указаны в составе. Она рекомендовала проверять регистрацию БАДов в реестре Роспотребнадзора и консультироваться с врачом перед применением.
Ранее нутрициолог Галина Леонова предупредила об опасности самостоятельного выбора БАДов.