Эксперт Рябуха призвал избегать БАДы, которым приписывается лечебный эффект

Она пояснила, что БАДы регистрируются как добавки к пище и проходят только проверку на безопасность компонентов, в отличие от лекарств, которые должны подтверждать эффективность клиническими испытаниями. Это позволяет производителям ограничиваться маркетинговыми обещаниями без предоставления доказательств.