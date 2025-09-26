Белоусов вручил проявившим мужество военным «Золотые Звезды» Героев России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил военнослужащим, которые проявили мужество и героизм во время спецоперации на Украине, «Золотые Звезды» Героев России, пишет РИА Новости.
Как сообщили в военном ведомстве, награждение состоялось в Национальном центре управления обороной РФ. Андрей Белоусов вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие.
Кроме того, он поздравил военных с высокими наградами. Министр поблагодарил их за образцовое выполнение задач и выразил уверенность, что они продолжат нести службу с честью на благо России.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил медсестру мотострелкового подразделения ефрейтора Людмилу Болилую званием Героя России. Она стала первой женщиной, которая получила соответствующую награду с начала СВО.