Белоусов вручил проявившим мужество военным «Золотые Звезды» Героев России

Андрей Белоусов вручил военнослужащим, которые проявили героизм в ходе СВО, именное огнестрельное оружие.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил военнослужащим, которые проявили мужество и героизм во время спецоперации на Украине, «Золотые Звезды» Героев России, пишет РИА Новости.

Как сообщили в военном ведомстве, награждение состоялось в Национальном центре управления обороной РФ. Андрей Белоусов вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие.

Кроме того, он поздравил военных с высокими наградами. Министр поблагодарил их за образцовое выполнение задач и выразил уверенность, что они продолжат нести службу с честью на благо России.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин наградил медсестру мотострелкового подразделения ефрейтора Людмилу Болилую званием Героя России. Она стала первой женщиной, которая получила соответствующую награду с начала СВО.

