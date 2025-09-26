Поиски не прекращаются уже три дня: 18-летний парень из Башкирии бесследно исчез

Уже три дня идут поиски пропавшего 18-летнего Романа Редникова из башкирского города Белебей. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение парня неизвестно с минувшего вторника — 23 сентября. Молодой человек ушел из дома и все еще не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 185 сантиметров, у него худощавое телосложение, русые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в серую кофту, темные джинсы и серые кроссовки.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
