В Алтайском крае обновили около 4 км трассы до границы с Казахстаном

Дорожные работы завершили в Крутихинском районе Алтайского края на участке трассы Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан. Ремонт проводили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
На дороге запланированы работы с нулевого по 8-й километр. В этом сезоне специалисты восстановили около 4 километров дорожного полотна, выполнив полный комплекс работ: от фрезерования старого покрытия до укладки нового асфальтобетона и нанесения разметки. На следующий год намечен ремонт еще одного участка аналогичной протяженности. Параллельно работы ведутся в Панкрушихинском и Немецком национальном районах.
Напомним, общая протяженность дороги составляет около 250 км. Она связывает несколько районов края, а также обеспечивает подъезд к городу-курорту Яровое и соленым озерам, являясь важным туристическим маршрутом в летний сезон.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.