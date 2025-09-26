В Алтайском крае обновили около 4 км трассы до границы с Казахстаном

На дороге запланированы работы с нулевого по 8-й километр. В этом сезоне специалисты восстановили около 4 километров дорожного полотна, выполнив полный комплекс работ: от фрезерования старого покрытия до укладки нового асфальтобетона и нанесения разметки. На следующий год намечен ремонт еще одного участка аналогичной протяженности. Параллельно работы ведутся в Панкрушихинском и Немецком национальном районах.