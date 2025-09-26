Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Моргал и приподнимался»: Цискаридзе рассказал, как навещал Кеосаяна в больнице

Танцовщик и хореограф Николай Цискаридзе рассказал, как навещал режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в больнице. По его словам, режиссер «моргал и приподнимался», когда тот с ним разговаривал. Этим он поделился в беседе с телеканалом «360».

Танцовщик и хореограф Николай Цискаридзе рассказал, как навещал режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в больнице. По его словам, режиссер «моргал и приподнимался», когда тот с ним разговаривал. Этим он поделился в беседе с телеканалом «360».

— И меня поразило то, что он реагировал на мои реплики. Я с ним очень долго разговаривал. Он моргал, приподнимался. Я первый раз в жизни общался с близким человеком, который находится в таком состоянии, — передает слова Цискаридзе телеканал.

Артист балета также признался, что после этого телеведущий часто снился ему. Цискаридзе было очень тяжело видеть друга больным, когда он знал его как веселого и очень энергичного человека.

Журналистка Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа 26 сентября. Режиссер долгие годы страдал от проблем с сердцем, а в январе пережил клиническую смерть, после чего впал в кому. Биография и жизненный путь Кеосаяна — в материале «Вечерней Москвы».

Президент России Владимир Путин 26 сентября выразил соболезнования родственникам и близким Тиграна Кеосаяна в связи с его кончиной. Он назвал артиста ярким, творческим, необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, а также патриотом России.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше