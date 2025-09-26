«Моргал и приподнимался»: Цискаридзе рассказал, как навещал Кеосаяна в больнице

Танцовщик и хореограф Николай Цискаридзе рассказал, как навещал режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в больнице. По его словам, режиссер «моргал и приподнимался», когда тот с ним разговаривал. Этим он поделился в беседе с телеканалом «360».
— И меня поразило то, что он реагировал на мои реплики. Я с ним очень долго разговаривал. Он моргал, приподнимался. Я первый раз в жизни общался с близким человеком, который находится в таком состоянии, — передает слова Цискаридзе телеканал.
Артист балета также признался, что после этого телеведущий часто снился ему. Цискаридзе было очень тяжело видеть друга больным, когда он знал его как веселого и очень энергичного человека.
Журналистка Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа 26 сентября. Режиссер долгие годы страдал от проблем с сердцем, а в январе пережил клиническую смерть, после чего впал в кому. Биография и жизненный путь Кеосаяна — в материале «Вечерней Москвы».
Президент России Владимир Путин 26 сентября выразил соболезнования родственникам и близким Тиграна Кеосаяна в связи с его кончиной. Он назвал артиста ярким, творческим, необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком, а также патриотом России.