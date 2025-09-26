Швед: в Беларуси созданы все необходимые условия для воспитания и защиты детей

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все необходимые условия для воспитания детей. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Швед во время заседания в Смолевичском райисполкоме, на котором рассмотрен вопрос о принимаемых мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Минской области.
Среди участников мероприятия — председатель Смолевичского райисполкома Николай Парамонов, прокурор Минской области Юрий Щетько, прокурор Смолевичского района Владимир Небосько, председатель Смолевичского районного Совета депутатов Марина Клюева, начальники территориальных подразделений органов предварительного следствия, госбезопасности, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, заместители председателя и руководители структурных подразделений райисполкома, а также районных служб, предприятий и организаций.
Обращаясь к участникам заседания, Андрей Швед подчеркнул, что на государственном уровне созданы все необходимые условия для воспитания детей, гарантирована защита ребенка от любых посягательств, создана система взаимодействия компетентных органов по выявлению семейного неблагополучия. «Как сказал глава государства, все неблагополучные семьи должны быть на контроле, а вопросы защиты подрастающего поколения — в постоянном поле зрения руководителей местной власти любого ранга», — напомнил он.
На заседании отмечено, что в Смолевичском районе за 8 месяцев значительно снизилось количество детей, в семьях которых выявлены критерии и показатели социально опасного положения. На 1 сентября 2025 года выявлено 70 детей из 38 семей, в которых имелись критерии и показатели социально опасного положения. Из 209 поступивших в управление по образованию райисполкома фактов о семейном неблагополучии только в 32 случаях (15,3%) по результатам социальных расследований признано наличие критериев и показателей социально опасного положения.
В развитие темы речь зашла о необоснованности некоторых решений в части отсутствия критериев и показателей социально опасного положения. Обращено внимание управления образования на усиление контроля за проведением социальных расследований и принятием мер по государственной защите детей. По мнению участников заседания, такие упущения и недостатки в работе компетентных служб говорят об ослабленной роли комиссии по делам несовершеннолетних Смолевичского райисполкома, которая недостаточно координирует их деятельность и контролирует условия воспитания обучающихся в учреждениях образования. Внимание сфокусировано на случаях, когда дети меняли статус с находящихся в социально опасном положении на нуждающихся в государственной защите и наоборот. При этом на первоначальном этапе причины и условия семейного неблагополучия не анализировались должным образом.
В продолжение темы Андрей Швед напомнил о законодательных инициативах Генеральной прокуратуры в сфере защиты прав детей. В частности, к одной из важнейших новелл ведомства генеральный прокурор отнес расширение Министерством труда и социальной защиты перечня легких видов работ для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет.
«Важно обеспечить максимальное вовлечение подростков в трудовую занятость в свободное от учебы время на протяжении всего года, проводить работу с детьми, их родителями, доводить информацию о возможности и порядке трудоустройства, а с нанимателями — по созданию свободных рабочих мест для подростков с учетом большего числа легких видов работ. Для этого необходимо разработать меры, которые будут способствовать трудоустройству молодежи как в свободное, так и в рабочее время», — подчеркнул Андрей Швед.
Руководитель надзорного ведомства подробнее остановился на внесенных в закон «О правах ребенка» изменениях, которые «позволят минимизировать деструктивное влияние сети Интернет на детей и его использование для вовлечения подростков в противоправную деятельность». Он также указал на обязанность родителей по защите детей от информации интернете, способной причинить вред здоровью и развитию ребенка.
Генеральный прокурор отметил положительные тенденции в подборе педагогов-психологов: «Психологи при грамотной организации работы становятся ценным источником информации. Именно они устанавливают контакт с родителями и детьми, что помогает уберечь семьи от беды и избежать трагедий».
С учетом предложений представителей прокуратуры в проект решения Смолевичского райисполкома внесены дополнения — предложены конкретные меры с закреплением ответственных исполнителей и установлением сроков их реализации. -0-