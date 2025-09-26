Швед: в Беларуси созданы все необходимые условия для воспитания и защиты детей

В развитие темы речь зашла о необоснованности некоторых решений в части отсутствия критериев и показателей социально опасного положения. Обращено внимание управления образования на усиление контроля за проведением социальных расследований и принятием мер по государственной защите детей. По мнению участников заседания, такие упущения и недостатки в работе компетентных служб говорят об ослабленной роли комиссии по делам несовершеннолетних Смолевичского райисполкома, которая недостаточно координирует их деятельность и контролирует условия воспитания обучающихся в учреждениях образования. Внимание сфокусировано на случаях, когда дети меняли статус с находящихся в социально опасном положении на нуждающихся в государственной защите и наоборот. При этом на первоначальном этапе причины и условия семейного неблагополучия не анализировались должным образом.