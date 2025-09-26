Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге выявили десятки нарушителей среди таксистов

В Петербурге с 15 по 25 сентября провели рейд по проверке легкового такси. Проверено 178 автомобилей, составлено 56 административных материалов за работу без разрешений, неисправные машины и нарушение ПДД.

Источник: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

С 15 по 25 сентября в Петербурге прошёл масштабный рейд по проверке легкового такси в городе. Как сообщили в комитете по транспорту, проверки охватили 28 точек в наиболее загруженных транспортных узлах.

В мероприятиях участвовали сотрудники комитета по транспорту, СПб ГКУ «Организатор перевозок» и Управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Всего проверено 178 автомобилей.

По итогам рейда составлено 56 административных материалов:

  • более 30 водителей работали без специальных разрешений — их автомобили изъяты и помещены на спецстоянку;
  • 12 перевозили пассажиров на неисправных машинах;
  • 5 управляли транспортом без права на данную категорию;
  • 9 допустили иные нарушения ПДД.

Подобные рейды в Петербурге проводятся регулярно. По данным комитета по транспорту, за девять месяцев 2025 года изъято более 200 автомобилей таксистов, грубо нарушивших законодательство.