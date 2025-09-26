В Петербурге выявили десятки нарушителей среди таксистов

С 15 по 25 сентября в Петербурге прошёл масштабный рейд по проверке легкового такси в городе. Как сообщили в комитете по транспорту, проверки охватили 28 точек в наиболее загруженных транспортных узлах.
По итогам рейда составлено 56 административных материалов:
- более 30 водителей работали без специальных разрешений — их автомобили изъяты и помещены на спецстоянку;
- 12 перевозили пассажиров на неисправных машинах;
- 5 управляли транспортом без права на данную категорию;
- 9 допустили иные нарушения ПДД.
Подобные рейды в Петербурге проводятся регулярно. По данным комитета по транспорту, за девять месяцев 2025 года изъято более 200 автомобилей таксистов, грубо нарушивших законодательство.