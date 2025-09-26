Белстат сказал, что каждый шестой белорус — пожилой человек старше 65 лет

Доля занятых лиц в возрасте 66−74 лет составляла 2,1% в общей численности занятого населения. 4,8% из них занято в творчестве, спорте, развлечениях и отдыхе, 4,4% — в сфере образовании, 3,7% — в области административных и вспомогательных услуг, 3,5% — в здравоохранении и социальных услугах.