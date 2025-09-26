Белстат сказал, что каждый шестой белорус — пожилой человек старше 65 лет

В Национальном статистическом комитете поделились некоторой актуальной демографической статистикой в Беларуси. На начало 2025 года в Беларуси проживало 1 627 917 пожилых — старше 65 лет — граждан. Таким образом, каждый шестой житель Беларуси — старше 65 лет.
Рассказали в Белстате и о том, сколько пенсионеров в определенной возрастной группе продолжают работать.
Доля занятых лиц в возрасте 66−74 лет составляла 2,1% в общей численности занятого населения. 4,8% из них занято в творчестве, спорте, развлечениях и отдыхе, 4,4% — в сфере образовании, 3,7% — в области административных и вспомогательных услуг, 3,5% — в здравоохранении и социальных услугах.
Добавим, что эти данные, как подчеркнули статистики, актуальны по состоянию на 2024 год.
