Участница «БлогБай»: от форума такое количество эмоций, что через экран не передать

26 сентября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Участница форума блогер Екатерина Борисова поделилась в беседе с корреспондентом БЕЛТА, что количество полученных эмоций за второй день II Форума блогеров Беларуси «БлогБай. Сила в правде!» невозможно передать через экран в полном объеме.
Второй день на форуме «БлогБай» был насыщен событиями: встреча с медиаэкспертами, переезд на полигон, полоса препятствий, стрельба из различного оружия и жизнь в палатках. «Это просто потрясающе, — поделилась эмоциями Екатерина Борисова. — Все эмоции невозможно полноценно передать зрителям и подписчикам через экран. Камера не передает, это все надо пережить и быть на месте событий».
Участница добавила, что побывать в условиях армии для нее — как побывать на другой планете. «И очень круто, что есть такая возможность окунуться в это и испытать на себе все эти тяготы курса молодого бойца», — сказала блогер.
Она отметила, что у нее есть личная миссия на этом форуме: «Показывать людям возможности нашей страны. Что не обязательно быть блогером-миллионником, чтобы попасть на этот форум. Ведь это была открытая форма подачи заявки. Здесь есть разные блогеры разных возрастов и совершенно разных сфер. И это очень интересно пообщаться с разными людьми. Я могу своим примером показать подписчикам, что у нас возможно все. Ведь я представляю маленький город Ивье Гродненской области, и вот я попала на форум блогеров. Лишь бы было желание двигаться куда-то, а не ждать, что кто-то заметит. Никто не должен заметить, вы должны сами стараться, тем более у нас есть такие возможности в стране», — поделилась Екатерина Борисова.
Блогер отметила, что программа настолько насыщенна и так хочется поделиться всем, что телефоны уже давно сели.
Сама девушка ведет музыкальный блог. «Я играю на аккордеоне и популяризирую в своем блоге этот инструмент. Особенно активно веду TikTok, но, в принципе, меня везде можно найти под творческим псевдонимом “Девушка с аккордеоном”, — рассказала она.
Второй форум блогеров Беларуси «БлогБай. Сила в правде» проходит с 25 по 27 сентября. Он собрал около 100 участников. Форум стал ключевой площадкой для обмена опытом, обучения и нетворкинга блогеров различных направлений. В программе — пленарное заседание, интерактивный открытый микрофон, а также мастер-классы от ведущих медиаэкспертов, направленные на повышение профессионального уровня блогеров. -0-
Фото Татьяны Матусевич.