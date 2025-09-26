Участница «БлогБай»: от форума такое количество эмоций, что через экран не передать

Она отметила, что у нее есть личная миссия на этом форуме: «Показывать людям возможности нашей страны. Что не обязательно быть блогером-миллионником, чтобы попасть на этот форум. Ведь это была открытая форма подачи заявки. Здесь есть разные блогеры разных возрастов и совершенно разных сфер. И это очень интересно пообщаться с разными людьми. Я могу своим примером показать подписчикам, что у нас возможно все. Ведь я представляю маленький город Ивье Гродненской области, и вот я попала на форум блогеров. Лишь бы было желание двигаться куда-то, а не ждать, что кто-то заметит. Никто не должен заметить, вы должны сами стараться, тем более у нас есть такие возможности в стране», — поделилась Екатерина Борисова.