Диетолог предупредила о возможном росте анорексии из-за тренда на худобу

Диетолог подчеркнула, что даже на примере известных личностей видно, как резкая потеря веса может быть связана со стрессом и проблемами со здоровьем. Она отметила, что инициатива движения по запрету пропаганды экстремального похудения показывает, насколько актуальна эта проблема.