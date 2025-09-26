Диетолог предупредила о возможном росте анорексии из-за тренда на худобу

Экстремальная худоба среди знаменитостей может быть опасна для здоровья молодежи, предупредила врач-диетолог Ирина Писарева. Она отметила, что тренд на подобную стройность ведет к росту числа людей с анорексией и другими расстройствами пищевого поведения. Об этом пишет NEWS.ru.
— Мое мнение, что экстремальное похудение — не равно здоровье. Это огромный риск. Последствия могут быть разные: истощение, анорексия, нарушение работы ЖКТ, проблемы с сердечно-сосудистой системой, гормональные сбои, а также психологические проблемы, депрессия и тревожность, — пояснила Писарева.
Диетолог подчеркнула, что даже на примере известных личностей видно, как резкая потеря веса может быть связана со стрессом и проблемами со здоровьем. Она отметила, что инициатива движения по запрету пропаганды экстремального похудения показывает, насколько актуальна эта проблема.
По мнению Писаревой, родителям и подросткам важно критически относиться к подобным трендам и не пытаться слепо следовать им, чтобы не подвергать здоровье опасности.