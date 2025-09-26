В Кузбассе прошел волейбольный турнир «Летающий мяч»

Соревнования по волейболу «Летающий мяч» состоялись в Чебулинской детско-юношеской спортивной школе Кузбасса в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Чебулинского муниципального округа.
В турнире приняли участие 11 команд из 7 образовательных учреждений округа. Победителями среди девушек стала команда Верх-Чебулинской школы, среди юношей лучшими оказались волейболисты из Усманской школы. Все призеры были награждены памятными призами и дипломами.
Напомним, фестиваль волейбола «Летающий мяч» был разработан активистами Усманской школы и стал одним из 14 кузбасских проектов — победителей всероссийского грантового конкурса Движения первых. Всего в 2025 году на конкурс поступило 5567 заявок из 89 регионов страны.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.