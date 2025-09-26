Ричмонд
Чурикова назвала душкой победителя «Интервидения» из Вьетнама

Телеведущая заявила, что Дык Фук проникся традициями российского народа.

Источник: Аргументы и факты

Телеведущая Яна Чурикова высоко оценила победу вьетнамского исполнителя Дык Фука на музыкальном конкурсе «Интервидение-2025». Об этом она сообщила в беседе с «Газетой.Ru».

«Дык Фук — душка, очень воспитанный молодой человек, уважающий традиции своего народа и проникшийся традициями нашего», — сказала она.

Кроме того, Чурикова отметила яркие выступления участников из Африки, Латинской Америки, Китая и арабских стран, а также выделила белорусскую певицу Настю Кравченко.

Чурикова также поддержала решение певца Shaman (Ярослав Дронов) отказаться от оценки его выступления на конкурсе. Она отметила, что певец своим поступком проявил командный дух и готовность поставить общее дело выше личных амбиций.

Ранее певец SHAMAN рассказал, в чем были сложности при подготовке к «Интервидению».