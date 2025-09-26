В Ростове утвердили проект планировки новой дороги на левом берегу Дона

В Ростове-на-Дону власти утвердили проекты планировки и межевания территории для строительства новой дороги на левом берегу Дона. Об этом сообщает «Город N».
Новую трассу должны проложить по улице Шоссейной (продолжение Сиверса на левом берегу). Дорога пересечет улицы Пойменную и 2-ю Луговую. Речь идет о строительстве магистральной улицы общегородского значения и съезда с транспортной развязки западнее Южного подъезда от улицы Пойменной.
Проезжую часть планируют сделать четырехполосной. Ее протяженность составит почти 3 километра. Разрешенная скорость движения на участке пути — 60 км/ч. Для новой магистрали построят 6,2 км ливневой канализации и 1 км подземных электросетей.
Издание ссылается на городские власти и сообщает, что в 2024 году интенсивность движения на участке достигала 7,9 тысяч автомобилей в сутки. Через 20 лет, к 2044 году, трафик вырастет на 40% и достигнет 11 тысяч машин в день. Строительство дороги связано с планами по созданию нового микрорайона на 14,5 тысяч жителей.
Подпишись на нас в Telegram.