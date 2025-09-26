В Кишиневе появилась новая автобусная линия: Рассказываем, по какому маршруту будет ходить общественный транспорт

С четверга, 25 сентября, в Кишинёве начала работу новая автобусная линия № 50: «ул. Анри Коандэ — ул. Варница». Это пилотный проект, запущенный по просьбе местных жителей и работников предприятий в этом районе.
Маршрут автобуса № 50:
Туда: ул. Анри Коандэ — площадь Дмитрия Кантемира — бул. Штефана чел Маре — ул. Михай Витязул — ул. Петрикань — ул. Каля Мошилор — ул. Каля Басарабией;
Обратно: ул. Варница — ул. Исмаил — ул. Каля Мошилор — ул. Петрикань — ул. Михай Витязул — ул. Колумна — ул. Анри Коандэ.
Созданы новые остановки на улицах Варница, Каля Мошилор и Каля Басарабией.
Конечная остановка — ул. Анри Коандэ.
