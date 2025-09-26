Актриса Хмельницкая отреагировала на смерть Кеосаяна: что сказала бывшая жена режиссера

Актриса театра и кино, телеведущая Алена Хмельницкая выразила соболезнования в связи со смертью режиссера Тиграна Кеосаяна, который был ее бывшим мужем. Об этом она заявила в интервью NEWS.ru.
«Я сама узнала о смерти Тиграна Кеосаяна совсем недавно. Сейчас я ничего не могу по этому поводу сказать, кроме как Царство ему Небесное», — заявила Хмельницкая, подчеркнув, что в настоящий момент предпочитает не давать публичных комментариев.
О кончине режиссера Тиграна Кеосаяна 26 сентября сообщила его жена, глава медиагруппы RT и «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. Телеведущий скончался в возрасте 59 лет. Симоньян выразила благодарность всем, кто поддерживал и молился за здоровье мужа.
