ВККС досрочно прекратила полномочия судьи ВС Виктора Момотова

Напомним, Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с председателем Совета судей Виктором Момотовым. Как установило ведомство, задержанный — прямой совладелец отельной сети Marton стоимостью около 9 миллиардов рублей. Момотов, которому 64 года, возглавил Совет судей в 2016 году, а до этого его карьера была связана с Верховным судом, где он занимал должность секретаря пленума.