Стена огня, медведи, эквилибр и магия. В Белгосцирке представят совместный проект с Казанским госцирком

Директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова подчеркнула, что Минск — первый город гастролей ее цирка. «Премьера спектакля состоялась 12 июня в День России. Минск является первым городом наших гастролей не просто так. Во-первых, Минск и Казань — это города-побратимы. Во-вторых, мы очень дружим с минским цирком. Я уверена, что белорусскому зрителю программа понравится. Сказка не может не нравится. В целом проект не про что-то татарское, он про любовь к нашим истокам, к нашему наследию, к нашему народу, к нашей музыке и к нашим узорам. “Мирас” — это наследие. Здесь нет двойных смыслов. Наследие — это наши корни. Без истории нет будущего. И мы показываем всему миру то, как мы это ценим. Для любого народа это очень важно», — отметила она.