Стена огня, медведи, эквилибр и магия. В Белгосцирке представят совместный проект с Казанским госцирком

«Это совместный проект Казанского госцирка, Белгосцирка, Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и Якутского цирка. Все участники будут равномерно представлены, наших номеров в программе около 40%», — рассказал Владимир Шабан.

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белгосцирке с 27 сентября начинается совместный проект Белорусского государственного цирка и Казанского государственного цирка — программа «Мирас». Об этом журналистам сообщил директор Белорусского государственного цирка Владимир Шабан, передает корреспондент БЕЛТА.

«Это совместный проект Казанского госцирка, Белгосцирка, Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и Якутского цирка. Все участники будут равномерно представлены, наших номеров в программе около 40%. Здесь все, что связано с воздухом, конный аттракцион, есть балет, дрессированные медведи, овечки — всего 21 номер, все легкие, изящные, свето-звукооформленные. Просто фантастическая работа пара со светом. Слово “шоу” для цирка не совсем характерно, но здесь будет переплетаться цирковое искусство и шоу», — рассказал Владимир Шабан.

Директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова подчеркнула, что Минск — первый город гастролей ее цирка. «Премьера спектакля состоялась 12 июня в День России. Минск является первым городом наших гастролей не просто так. Во-первых, Минск и Казань — это города-побратимы. Во-вторых, мы очень дружим с минским цирком. Я уверена, что белорусскому зрителю программа понравится. Сказка не может не нравится. В целом проект не про что-то татарское, он про любовь к нашим истокам, к нашему наследию, к нашему народу, к нашей музыке и к нашим узорам. “Мирас” — это наследие. Здесь нет двойных смыслов. Наследие — это наши корни. Без истории нет будущего. И мы показываем всему миру то, как мы это ценим. Для любого народа это очень важно», — отметила она.

Впервые в спектакле принимают участие юные таланты — воспитанники народного эстрадно-циркового ансамбля «Романтики» ДК «МАЗ». Их участие — символ преемственности поколений и веры в будущее циркового искусства. Для детей участие в настоящем представлении — это шанс почувствовать вкус аплодисментов, научиться ответственности и проникнуться настоящей любовью к цирку, его традициям и чудесам.

Продлится программа по 30 ноября. -0-