«Буду спать как младенец». Насколько активно прошел второй день «БлогБай», рассказал участник форума

Кроме того, для участников, по мнению Андрея Панисова, это возможность получить много новых знакомств, что может впоследствии пригодиться в работе. Встреча с медиаэкспертами многим подарила полезную информацию. «Нам рассказывали про технологии ИИ — сайты, где можно создавать видео бесплатно, какие-то идеи с чатом GPT. Многое рассказывали о трендах. В наше время важно уметь подстраиваться под все. Даже под те же тренды. Если тренд какой-то появился, надо бы торопиться его сделать, не затягивать, потому что тренд может на самом деле и утопить блогера. С нами также провели хорошую речевую разминку», — рассказал он.