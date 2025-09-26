«Буду спать как младенец». Насколько активно прошел второй день «БлогБай», рассказал участник форума

26 сентября, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Насколько активно, ярко и насыщенно прошел второй день II Форума блогеров Беларуси «БлогБай. Сила в правде!», рассказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА участник форума блогер и певец Андрей Панисов.
Второй день на форуме «БлогБай» был насыщен событиями: встреча с медиаэкспертами, переезд на полигон, полоса препятствий, стрельба из оружия и жизнь в палатках. Подводя итоги дня, Андрей Панисов отметил, что испытал невероятное количество эмоций. «Буду спать как младенец. И даже если мои соседи будут храпеть, уверен, мне это не помешает», — шутя добавил он.
Блогер отметил, что ему понравилось буквально все. «Мне понравилось стрелять из пулемета Калашникова, там даже можно особо не целиться и все равно попадешь по цели, потому что идет ряд патронов. Понравилось бросать гранату, удивительно, я даже бросил далеко. Поэтому если хотите испытать много новых эмоций, поступайте в Военную академию», — поделился Андрей Панисов.
Блогер добавил, что таким образом можно еще больше популяризировать военную профессию. «Парни и девушки будут рассказывать своим детям, как они проходили испытания на полигоне, и те могут вдохновиться. Конечно, никто не хочет, чтобы была война, но мы должны уметь обороняться», — сказал он.
Кроме того, для участников, по мнению Андрея Панисова, это возможность получить много новых знакомств, что может впоследствии пригодиться в работе. Встреча с медиаэкспертами многим подарила полезную информацию. «Нам рассказывали про технологии ИИ — сайты, где можно создавать видео бесплатно, какие-то идеи с чатом GPT. Многое рассказывали о трендах. В наше время важно уметь подстраиваться под все. Даже под те же тренды. Если тренд какой-то появился, надо бы торопиться его сделать, не затягивать, потому что тренд может на самом деле и утопить блогера. С нами также провели хорошую речевую разминку», — рассказал он.
Андрей Панисов — победитель шоу «Х-Фактор Беларусь», сейчас ведет блог про музыку, где рассказывает, как пишет песни, что его вдохновляет, а также о своей жизни.
Второй форум блогеров Беларуси «БлогБай. Сила в правде!» проходит с 25 по 27 сентября. Он собрал около 100 участников. Форум стал ключевой площадкой для обмена опытом, обучения и нетворкинга блогеров различных направлений. В программе — пленарное заседание, интерактивный открытый микрофон, а также мастер-классы от ведущих медиаэкспертов, направленные на повышение профессионального уровня блогеров. -0-
Фото Татьяны Матусевич.