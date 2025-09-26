Ричмонд
Axios: Трамп отказался передать Киеву ракеты Tomahawk от имени НАТО

Ракеты Tomahawk имеют гораздо большую дальность, чем ATACMS.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине крылатых ракет Tomahawk от имени НАТО, хотя они были в списке запрошенного Киевом вооружения, пишет Axios.

«По словам источника, осведомленного об этом процессе, это была единственная система вооружения в списке, которую Трамп не согласился передать Украине от имени стран НАТО», — сказано в публикации.

Портал отмечает, что ракеты Tomahawk имеют гораздо большую дальность, чем ATACMS — 1,6 тысячи километров против около 300 километров соответственно.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о передаче Украине комплексов Patriot.

