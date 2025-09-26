Новосибирский производитель систем электропитания повысит эффективность

Предприятие выпускает модульную преобразовательную технику торговой марки «Форпост». В качестве пилотного потока выбран процесс производства источников бесперебойного электропитания постоянного тока, объем выпуска которых в 2024 году составил около 1100 штук. Это изделие имеет большой потенциал для увеличения производства и продаж. Продукция компании используется для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения в больницах, непрерывного питания систем сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного транспорта, на ТЭЦ для стабильного питания систем управления турбинами, насосами, котлоагрегатами.