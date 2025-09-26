Новосибирский производитель систем электропитания повысит эффективность

Компания «Системы промавтоматики» из Новосибирской области, разрабатывающая промышленные системы электропитания, стала участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном центре компетенций.
Предприятие выпускает модульную преобразовательную технику торговой марки «Форпост». В качестве пилотного потока выбран процесс производства источников бесперебойного электропитания постоянного тока, объем выпуска которых в 2024 году составил около 1100 штук. Это изделие имеет большой потенциал для увеличения производства и продаж. Продукция компании используется для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения в больницах, непрерывного питания систем сигнализации, централизации и блокировки железнодорожного транспорта, на ТЭЦ для стабильного питания систем управления турбинами, насосами, котлоагрегатами.
Компания поставила цель ежегодно наращивать производительность на 10% до 2028 года. Активная фаза проекта завершится в начале 2026 года.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.