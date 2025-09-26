В ГД прокомментировали возможность запрета посещения магазинов с собаками

Депутат Госдумы Нина Останина предложила владельцам собак посещать те кафе, где разрешено приводить с собой питомцев. Об этом она сообщила в беседе с «Газетой.Ru».
Парламентарий прокомментировала направленную к ней просьбу сообщества ответственных собачников не принимать закон о запрете заходить с питомцами в магазины и кафе.
Останина пояснила, что аналогичные нормы уже действуют в 60 регионах России.
«Пожалуйста, пусть ходят в кафе, где разрешено с собаками — за одним столом и люди и собаки. Кому с кем интересно, тот с тем и обедает», — сказала депутат.
Парламентарий ранее сообщила о подготовке законопроектов, запрещающих выгул собак в состоянии алкогольного опьянения и ужесточающих штрафы за неправильное содержание животных.
Ранее в Омске возбудили дело после нападения бойцовской собаки на подростка.