Аршавин будет судиться с бывшей женой Алисой из-за алиментов

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин будет судиться со своей бывшей женой Алисой об изменении размера алиментов на восьмилетнюю дочь. Об этом в пятницу, 26 сентября, сообщили в издании «СтарХит».

Мужчина намерен уменьшить размер алиментов на ребенка с ⅙ до ⅛. Алиса Аршавина считает, что в этом ему поможет новый иск, поданный его нынешней партнершей Анной. В прошлом году она родила Аршавину дочь Еву, а недавно подала на алименты, чтобы деньги оставались в семье.

— Он так и будет десятерых детей рожать, а ответственности никакой! Получается оставленные дети должны платить новому ребенку. А у Андрея огромная зарплата, особенно по меркам нашей страны! Плюс внушительные сбережения, которые он оставил себе и маме, — передает слова экс-супруги издание.

Кроме того, 26 сентября спортсмен подал в суд иск к своей бывшей жене телеведущей Юлии Барановской, чтобы изменить размер алиментов. Подготовка дела к судебному разбирательству состоится 9 октября.

В июне этого года Алиса Аршавина призналась, что все еще живет на былые накопления. Она отметила, что тяжелое аутоиммунное заболевание заставило ее пересмотреть жизненные приоритеты. Она продолжает носить дорогие украшения и одежду известных брендов, однако, по ее словам, эти вещи уже не имеют для нее прежней значимости.