Аршавин будет судиться с бывшей женой Алисой из-за алиментов

В июне этого года Алиса Аршавина призналась, что все еще живет на былые накопления. Она отметила, что тяжелое аутоиммунное заболевание заставило ее пересмотреть жизненные приоритеты. Она продолжает носить дорогие украшения и одежду известных брендов, однако, по ее словам, эти вещи уже не имеют для нее прежней значимости.