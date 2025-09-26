В Санкт-Петербурге привели в порядок дороги к туристическим объектам

Ремонт ключевых магистралей, ведущих к популярным достопримечательностям, провели в Санкт-Петербурге при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.
Так, в Адмиралтейском районе Северной столицы обновили Старо-Петергофский проспект. Работы провели на участке от набережной реки Фонтанки до Обводного канала. Там уложили более 13 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия, заменили люки колодцев и нанесли разметку. По этой важной транспортной артерии можно добраться к историческим мостам — Старо-Калинкину и Ново-Калинкину.
Также специалисты отремонтировали двухкилометровый участок Московского проспекта. Там работы провели на отрезке от Кузнецовской улицы до Лиговского проспекта. Эта магистраль ведет к знаковым местам города. Речь идет о Московском парке Победы, аллее Героев и фонтане «Венок Славы». Помимо этого, по этой дороге можно добраться до монументальных триумфальных ворот.
А на проспекте Стачек работы провели на двух участках. Один из них находится между Комсомольской площадью и Ново-Автовским путепроводом. Второй связывает проспекты Ленинский и Маршала Жукова. Там специалисты уже обновили проезжую часть. Сейчас они приступили к локальному ремонту тротуаров. Уточним, что проспект Стачек ведет к парку Александрино, где расположена усадьба XVIII века. Кроме того, вдоль него находится церковь Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.