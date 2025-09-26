В Санкт-Петербурге привели в порядок дороги к туристическим объектам

А на проспекте Стачек работы провели на двух участках. Один из них находится между Комсомольской площадью и Ново-Автовским путепроводом. Второй связывает проспекты Ленинский и Маршала Жукова. Там специалисты уже обновили проезжую часть. Сейчас они приступили к локальному ремонту тротуаров. Уточним, что проспект Стачек ведет к парку Александрино, где расположена усадьба XVIII века. Кроме того, вдоль него находится церковь Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.