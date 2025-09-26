Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, на чем Беларусь сэкономила деньги для нового блока АЭС

Александр Лукашенко сказал, что Беларусь сэкономила деньги для нового блока АЭС.

Источник: Комсомольская правда

Президент Александр Лукашенко сказал, что республика сэкономила деньги для нового блока АЭС при строительстве Белорусской АЭС в Островце. Об этом Лукашенко высказался после встречи с Владимиром Путиным в московском Кремле, которая состоялась в Москве в пятницу, 26 сентября 2025 года.

— Мы сэкономили прилично средств. Мы можем целый энергоблок за эти сэкономленные средства первого кредита построить, — приводит слова Лукашенко БелТА.

Добавим, что, как мы писали ранее, Лукашенко высказался о своих колебаниях в вопросе развития атомной энергетики в Беларуси (есть два варианта, оба в стадии обсуждения).

Ранее мы писали о том, что Лукашенко назвал себя трампистом и пояснил, как следует относиться к некоторым острым заявлениям Дональда Трампа (вот здесь про это).

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше