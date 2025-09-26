Лукашенко сказал, на чем Беларусь сэкономила деньги для нового блока АЭС

Президент Александр Лукашенко сказал, что республика сэкономила деньги для нового блока АЭС при строительстве Белорусской АЭС в Островце. Об этом Лукашенко высказался после встречи с Владимиром Путиным в московском Кремле, которая состоялась в Москве в пятницу, 26 сентября 2025 года.
— Мы сэкономили прилично средств. Мы можем целый энергоблок за эти сэкономленные средства первого кредита построить, — приводит слова Лукашенко БелТА.
Добавим, что, как мы писали ранее, Лукашенко высказался о своих колебаниях в вопросе развития атомной энергетики в Беларуси (есть два варианта, оба в стадии обсуждения).
