Лукашенко сказал, на чем Беларусь сэкономила деньги для нового блока АЭС

Президент Александр Лукашенко сказал, что республика сэкономила деньги для нового блока АЭС при строительстве Белорусской АЭС в Островце. Об этом Лукашенко высказался после встречи с Владимиром Путиным в московском Кремле, которая состоялась в Москве в пятницу, 26 сентября 2025 года.